2020/01/19 | 14:05

اخبار السعودية )- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس.وفي بداية الاستقبال، نقل كريستودوليديس، لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك سلمان نقل تحياته له.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خادم الحرمين يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية قبرص) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خادم الحرمين يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية قبرص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).