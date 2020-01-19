بعد مقر حزب الله.. فيديو لحرق صورة قاسم سليماني بالنجف

2020/01/19 | 14:34

اخبار السعودية )- أقدم محتجون في النجف العراقية، اليوم الأحد، على حرق صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية في حرم مطار بغداد قبل أسبوعين.ومساء أمس السبت، عمد محتجون

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