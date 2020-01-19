السيستاني عن محتجي العراق: لم يجدوا غير التظاهر سبيلاً

2020/01/19 | 17:09

اخبار السعودية )- دافع المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني عن المتظاهرين الذين ما برحوا الساحات في العاصمة ومحافظات الجنوب منذ الأول من أكتوبر الماضي، معتبراً أنهم لم يجدوا غير التظاهرات من أجل

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