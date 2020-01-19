بالصور... موعد ليبي في برلين

2020/01/19 | 18:32

اخبار السعودية )- شهد ديوان المستشارية الألمانية في العاصمة برلين توافد زعماء دول عدة تلعب أدوارا فاعلة في الأزمة الليبية لحضور المؤتمر الخاص بالموضوع، بالإضافة إلى ممثلين عن بريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في استقبال الشخصيات الدولية الحاضرة.

وهذه باقة من أبرز صور المؤتمر للتفاعل الجاري بين الزعماء:

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