تقرير: ملكة بريطانيا «حزينة» لقلة رؤية طفل هاري وميغان

2020/01/19 | 18:32

اخبار السعودية )- قال مصدر مقرب من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، لصحيفة «صنداي تايمز»، اليوم (الأحد)، إن الملكة «حزينة لأنها بالكاد رأت» الطفل آرتشي ابن الأمير هاري وميغان بعد ولادته.

وذكر المصدر، الذي عرف نفسه بأنه قريب من الملكة، أنها رأت الطفل آرتشي، وعمره 8 أشهر، لمرات قليلة منذ ولادته، ولم تره ولا مرة هذا العام بعد أن استقر في كندا مع والدته ووالده.

وتابعت الصحيفة أن الملكة وزوجها دوق أدنبرة التقيا بآرتشي لأول مرة بعد يومين من ولادته مع دوريا راغلاند، والدة ميغان.

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