شاهد.. اعتقال ناشط عراقي في الحلة والمتظاهرون يتدخلون

2020/01/19 | 19:11

اخبار السعودية )- يتعرض الناشطون في احتجاجات العراق إلى مضايقات لا تنتهي، تبدأ بالاعتقالات والتهديد بالتصفية مروراً بالخطف وانتهاءً بالاغتيال، وفي أحدث سلسلة الاعتقالات هذه كشف مقطع فيديو، الأحد، عن اعتقال الناشط ضرغام

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