بريطانيا مستعدة لمراقبة وقف لإطلاق النار في ليبيا

2020/01/19 | 20:04

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إن بريطانيا مستعدة لإرسال «أشخاص وخبراء» للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق نار في ليبيا قد يجري التوصل إليه خلال مؤتمر برلين حول السلام في هذا البلد.

وأكد جونسون لقناة «سكاي نيوز» البريطانية عند وصوله إلى العاصمة الألمانية أن الوقت حان لكف تدخل «الوكلاء الخارجيين» في الحرب في ليبيا.

وأضاف: «النزاعات بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرر الوكلاء الخارجيون أنهم يريدون وضع حد لها»، مؤكداً: «نريد سلاماً ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا وأن تتوقف هذه المنافسة.



لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية».

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