تجدد المواجهات بين المتظاهرين والأمن في وسط بيروت

2020/01/19 | 20:35

اخبار السعودية )- استمرت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي، في وسط العاصمة بيروت، حيث استخدمت قوات الأمن مدافع المياه في مواجهة المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.

وتوجه المئات إلى وسط بيروت، الأحد، للاحتجاج ضد السلطة غداة مواجهات غير مسبوقة أسفرت عن إصابة المئات بجروح، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية في لبنان الذي يشهد أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية.

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