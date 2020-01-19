«أمازون» تريد تحويل يد الإنسان إلى بطاقة ائتمان

2020/01/19 | 20:35

اخبار السعودية )- تعمل شركة «أمازون» عملاق التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية على السماح لعملائها بتوصيل معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بهم بأيديهم، حتى يتمكنوا من دفع ثمن مشترياتهم بمجرد التلويح باليد في مناطق مخصصة بذلك في المتاجر، وفق ما قاله أشخاص مطلعون على المشروع لصحيفة «وول ستريت جورنال».

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