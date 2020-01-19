حكم مصري نهائي بفصل موظف بسبب «فيسبوك»

2020/01/19 | 22:08

اخبار السعودية )- في حكم لافت، عاقبت محكمة مصرية، موظفاً في «البنك المركزي»، بالفصل النهائي من وظيفته، بعد أن أدانته وفق قانون «جرائم المعلومات»، بارتكاب جرائم «التشهير والسب بألفاظ خارجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».

وحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بعضها رسمي ومملوك للدولة، أمس، فقد أصدرت «دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، غير قابل للطعن بفصل محام بالبنك المركزي»، وأدانته بـ«نشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع (فيسبوك)، مما شهر بهم باستخدام ألفاظ خارجة وأفعال فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة».

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