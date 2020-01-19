2020/01/19 | 23:09

اخبار السعودية )- بعد يومين من إحاطة في مجلس الأمن بنيويورك أشاد خلالها بانخفاض الأعمال العسكرية في اليمن منذ مطلع العام، ندد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتصاعد الأنشطة العسكرية، غداة هجوم اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بارتكابه راح ضحيته 111 جندياً ومدنياً و66 جريحاً في مسجد بقاعدة عسكرية في مأرب (شرق اليمن) أول من أمس.ودعا غريفيث في بيان، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى خفض التصعيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداة هجوم مأرب... غريفيث والسفير البريطاني يحضان على وقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداة هجوم مأرب... غريفيث والسفير البريطاني يحضان على وقف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).