الأزهر يدعو لمواجهة غلاء المهور في مصر

2020/01/19 | 23:09

اخبار السعودية )- دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى إطلاق حملة توعية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج في مصر، وقال في بيان صحافي اليوم (الأحد)، إن «الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا».

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