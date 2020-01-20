مؤتمر برلين يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا

2020/01/20 | 00:11

اخبار السعودية )- دعا قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، اليوم (الأحد)، إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كما قرر هؤلاء القادة التزام احترام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي «تدخل خارجي».

وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي الذي عُقد في العاصمة الألمانية: «ندعو جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار».

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