ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين... وموسكو: فشلنا في إطلاق حوار جدي

2020/01/20 | 00:11

اخبار السعودية )- أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم (الأحد)، نجاح مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل إن الهدف من المؤتمر كان أن يتحدث كل الأطراف أصحاب الصلة بالصراع بصوت واحد، مشيرة إلى أنه فقط عندئذ يمكن لأطراف الصراع أن يفهموا أنه من غير الممكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع.



وتابعت أنه تم تحقيق هذا الهدف.

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