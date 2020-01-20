لأنَّها واقفة

2020/01/20 | 01:12

اخبار السعودية )- كان الزميل عادل مالك، أول من جمع بين الصحافة المكتوبة والصحافة التلفزيونية، في لبنان.وكان متقدماً متميزاً، في كلتيهما.كما كان متقدماً في السمعة المهنية الأخلاقية.وفيما انصرف في الجزء المكتوب إلى المقال السياسي، كان يقدّم الأخبار المسائية في التلفزيون، ويعدُّ كلَّ أسبوعٍ لقاءً مع وجوه الأحداث السياسية أو الاجتماعية أو الأدبية.وقد التقى خلال مسيرة طويلة عدداً من كبار القادة والسياسيين العرب والأجانب.فقط على سبيل المثال: الملك فيصل بن عبد العزيز، ريتشارد نيكسون، حافظ الأسد، المستشار النمساوي كرايسكي، الملك حسين، ياسر عرفات، كميل شمعون، شارل حلو، وإميل لحود.

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