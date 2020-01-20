كر وفر في بغداد.. وقطع شوارع رئيسية مؤدية إلى العاصمة

2020/01/20 | 01:52

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث، ليل الأحد الاثنين، عن عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد.كما لفت إلى قطع شوارع رئيسية مؤدية إلى بغداد، وسط انتشار أمني كبير لقوات الأمن عند

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