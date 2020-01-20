قمة برلين: تعهدات دولية «ملزمة» لتحريك مسار التسوية الليبية

2020/01/20 | 03:16

اخبار السعودية )- اختتمت «قمة برلين» المخصصة لليبيا أعمالها مساء أمس بتعهدات «ملزمة» من الأطراف المشاركة فيها بخصوص تطبيق حظر السلاح على ليبيا، ووقف تقديم دعم عسكري للأطراف المتصارعة، وأيضاً باتفاق على تشكيل لجنة عسكرية من 5 ضباط من حكومة «الوفاق» و5 آخرين من «الجيش الوطني الليبي» بهدف تحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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