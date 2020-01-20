مهلة محتجي العراق انتهت.. محافظات الجنوب تستنفر

2020/01/20 | 07:33

اخبار السعودية )- شهدت العاصمة العراقية ليل الأحد الإثنين توتراً ملحوظاً وحالات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لتستيقظ على هدوء حذر صباحاً.لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة، بعد أن انتهت المهلة الاثنين التي منحها

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