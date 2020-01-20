على وقع التصعيد.. أمر باعتقال قاطعي الطرق في العراق

2020/01/20 | 11:40

اخبار السعودية )- على وقع التصعيد الذي بدأ الاثنين في العراق من قبل المتظاهرين، لا سيما بعد انتهاء المهلة التي حددوها للسياسيين والمسؤولين في البلاد من أجل تلبية مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن

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