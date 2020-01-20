الرئيس اللبناني يعقد اجتماعاً أمنياً بعد صدامات عنيفة في بيروت

2020/01/20 | 13:05

اخبار السعودية )- يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الاثنين) اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية أسبوع بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة وأسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصًا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت السبت والأحد في وسط بيروت، وفقًا لحصيلة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

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