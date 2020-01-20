على طريقة هوليوود... هروب جماعي عبر نفق من سجن بباراغواي (صور)

2020/01/20 | 13:05

اخبار السعودية )- فرّ، أمس (الأحد)، 80 سجيناً معظمهم أعضاء في أكبر عصابة لتهريب الأسلحة والمخدرات في البرازيل، من أحد سجون باراغواي عبر نفق تم حفره بالتواطؤ مع حراس السجن.

وقالت المفوضة إيلينا أندرادا، الناطقة باسم الشرطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن عملية الفرار من سجن بيدرو خوان كاباييرو الواقع على الحدود مع البرازيل جرت عبر نفق حفره السجناء.

وأضافت، أنهم نحو ثمانين سجيناً من باراغواي والبرازيل، معظمهم أعضاء في منظمة «بريمير كوماندو ديلا كابيتال».

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