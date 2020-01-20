خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء والمواطنين

2020/01/20 | 14:07

اخبار السعودية )- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، الأمراء، ومفتي عام السعودية، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

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