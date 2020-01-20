النفط يصعد بعد تعطل إنتاج حقلين كبيرين في ليبيا

2020/01/20 | 14:07

اخبار السعودية )- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم (الاثنين)، بعد إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا؛ مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة «أوبك» تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أي 1.11 في المائة إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولاراً للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير (كانون الثاني).

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً، أي واحداً في المائة إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

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