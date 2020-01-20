2020/01/20 | 14:45

اخبار السعودية )- أعلن نائب كتلة الحكمة في البرلمان العراقي حسن خلاطي، اليوم الاثنين، أنه أمام رئيس الجمهورية 3 أسماء مطروحة غير محسوبة على أي جهة معينة ولها تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية، وفق ما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرئيس العراقي يختار بين 3 مرشحين لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرئيس العراقي يختار بين 3 مرشحين لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).