2020/01/20 | 15:47

اخبار السعودية )- يقبع العراق منذ أكثر من شهر ونصف دون رئيس حكومة فعلي بعد استقالة عادل عبد المهدي، أواخر نوفمبر الماضي، على وقع الحراك الشعبي الذي ما فتئ منذ الأول من أكتوبر يطالب بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 أسماء على طاولة رئيس العراق.. فهل تبصر الحكومة النور؟) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 أسماء على طاولة رئيس العراق.. فهل تبصر الحكومة النور؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).