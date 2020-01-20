2020/01/20 | 17:12

اخبار السعودية )- قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان على «تويتر» اليوم (الاثنين) إن لبنان بحاجة إلى «حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية».

ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت احتجاجات حاشدة الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الحريري على «تويتر»: «حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري يدعو للتسريع بتشكيل الحكومة لوقف «مسلسل الانهيار») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري يدعو للتسريع بتشكيل الحكومة لوقف «مسلسل الانهيار») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).