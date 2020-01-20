العفو الدولية: تقارير محبطة حول قمع المحتجين في بغداد

2020/01/20 | 17:20

اخبار السعودية )- تحدثت منظمة العفو الدولية، الاثنين، عن تقارير محبطة تفيد بأن قوات الأمن العراقية تتعامل بعنف مع المحتجين في بغداد.وكتبت على موقع التواصل "تويتر"، "من حق كل عراقي ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي..ومن

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