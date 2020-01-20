دماء تسيل عند تقاطع الكيلاني.. مقتل مصور في بغداد

2020/01/20 | 18:22

اخبار السعودية )- رصد فيديو لحظة مقتل المصور العراقي يوسف ستار الذي سقط في تظاهرات الاثنين، بتقاطع الكيلاني في بغداد بإطلاق رصاص حي.وظهر في المقطع المصور محاولة لنقل الشاب بسيارة "توك توك"، فيما تسيل دماؤه بشكل يفجع

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