الاتحادية العراقية: لم نصدر أي قرار حول القوات الأجنبية

2020/01/20 | 18:53

اخبار السعودية )- أكدت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، أنها لم تصدر أي قرار بشأن بقاء أو خروج القوات الأجنبية في البلاد.وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار

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