بوتين يقدم إلى البرلمان مجموعة الإصلاحات الدستورية

2020/01/20 | 19:47

اخبار السعودية )- قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية.

ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نُشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء، وتحدد ولاية الرئيس بفترتين بالمجمل بدلاً من فترتين متتاليتين.

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