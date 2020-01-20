بومبيو يدعو الأسرة الدولية إلى دعم الجهود «لإنهاء طغيان» الرئيس الفنزويلي

2020/01/20 | 19:47

اخبار السعودية )- دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الإثنين)، الأسرة الدولية إلى مواصلة دعم الجهود «لإنهاء طغيان» الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وقال بومبيو بعد لقائه الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في بوغوتا: «يجب أن يواصل العالم دعم جهود الشعب الفنزويلي للعودة الى الديمقراطية وإنهاء طغيان مادورو الذي يترك أثراً في كولومبيا وكل المنطقة».

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