المرصد السوري: مقتل 7 مدنيين بقصف جوي روسي للشمال الغربي

2020/01/20 | 20:18

اخبار السعودية )- قُتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، اليوم (الإثنين) في غارات شنّتها طائرات حربية روسية في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرض منطقة إدلب ومحيطها، والتي تؤوي نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين، منذ أسابيع لتصعيد في القصف تخلله اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار إلا أنه لم يستمر طويلاً.

وأوضح المرصد السوري أن الغارات الروسية استهدفت ثلاث قرى في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، وأسفرت في قرية واحدة عن مقتل ثلاثة اطفال.



وتسببت أيضاً بإصابة أكثر من 31 شخصاً بجروح، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

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