استقالات من الحكومة النرويجية احتجاجاً على إعادة زوجة متشدد من سوريا

2020/01/20 | 20:18

اخبار السعودية )- أعلن اليمين الشعبوي في النرويج اليوم (الاثنين) استقالته من الائتلاف اليميني الحاكم، احتجاجاً على إعادة زوجة متشدد من سوريا مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.وتحرم استقالة «حزب التقدم» المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.وقالت رئيسة «حزب التقدم» سيف جينسين التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية خلال مؤتمر صحافي: «لقد طفح الكيل»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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