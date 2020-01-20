هندوراس تصنّف «حزب الله» منظمة إرهابية

2020/01/20 | 21:51

اخبار السعودية )- قال نائب وزير الأمن في هندوراس اليوم (الاثنين) إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وقبلها، كان رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) اعتزامه تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وهي خطوة سبق أن اتخذتها الولايات المتحدة.كما انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية بتصنيف «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري «إرهابياً»، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة، بعدما استهدفت في مارس (آذار) الماضي الجناح العسكري فقط.

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