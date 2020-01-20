إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مسجد بمأرب

2020/01/20 | 21:51

اخبار السعودية )- دانت دول ومنظمات عربية ودولية، اليوم (الاثنين)، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية، وراح ضحيته 111 يمنياً، وأصيب نحو 80 آخرين.

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