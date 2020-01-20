محامو ترمب يدعون مجلس الشيوخ إلى تبرئته «فوراً»

2020/01/20 | 22:53

اخبار السعودية )- دعا محامو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، مجلس الشيوخ المكلف محاكمته سعياً إلى عزله، إلى تبرئته «فوراً»، بعدما دفعوا بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زوّرها الديمقراطيون.وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحات سُلمت (الاثنين) للكونغرس أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعلياً غداً (الثلاثاء)، تشكّل «انحرافاً خطيراً للدستور»، معتبرين أن «على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرئ الرئيس فوراً»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.ورداً على سؤال عن الاستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة، رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.

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