الصين تؤكد انتقال فيروس غامض يشبه «سارس» بين البشر

2020/01/20 | 22:53

اخبار السعودية )- قال خبير حكومي اليوم (الاثنين) إن فيروساً غامضاً يشبه ذلك الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة «سارس» وانتشر في الصين وامتد إلى ثلاث دول آسيوية أخرى، ينتقل بين البشر، ما يثير مخاوف من انتشار وباء تزامناً مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.وأعلنت الصين (الاثنين) وفاة شخص ثالث بعد إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ بالظهور الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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