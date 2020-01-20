الشرطة الفرنسية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي

2020/01/20 | 23:55

اخبار السعودية )- اعتقلت قوات الأمن الفرنسية، اليوم (الاثنين)، سبعة رجال يُعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي في فرنسا، ويستعدون للتوجه إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، كما ذكرت مصادر مقربة من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.وقبضت عناصر وكالة الاستخبارات الداخلية على الأشخاص السبعة في مدينة بريست الساحلية الغربية ومنطقة فينيستير القريبة.وكان عدد من هؤلاء الرجال على قائمة الأشخاص الذين يُشكلون خطراً أمنياً، بسبب علاقاتهم بمتشددين، حسب أحد المصادر.وستتواصل التحقيقات لتحديد مدى تقدم خطط المشتبه بهم لارتكاب اعتداء والفرار إلى الشرق الأوسط.

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