2020/01/21 | 00:33

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" مساء الاثنين عن سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد.كما أشارت إلى سماع دوي صافرات إنذار من السفارة.في المقابل، لفت مصدر أمني عراقي إلى سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط

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