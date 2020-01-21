ترمب يلتقي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء الباكستاني في دافوس

2020/01/21 | 00:57

اخبار السعودية )- يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش مشاركته في منتدى «دافوس» الاقتصادي، نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.ويُجري ترمب أيضاً محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، كما أعلن البيت الأبيض اليوم (الاثنين).ويغادر ترمب واشنطن مساء اليوم متوجهاً إلى دافوس في زيارة تستمر يومين، فيما تبدأ غداً (الثلاثاء) في واشنطن محاكمته أمام مجلس الشيوخ سعياً إلى عزله.

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