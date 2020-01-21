محمد بن سلمان والبرهان يستعرضان هاتفياً المسائل المشتركة

2020/01/21 | 01:28

اخبار السعودية )- تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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