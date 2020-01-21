سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد

2020/01/21 | 01:35

اخبار السعودية )- سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، بحسب مصادر "العربية/الحدث"، التي أشارت إلى سماع دوي صافرات إنذار من السفارة.كما سُمع

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