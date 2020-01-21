العراق: يوم دموي طويل بين بغداد والبصرة

2020/01/21 | 02:59

اخبار السعودية )- نفذت جماعات الحراك في العراق تهديدها أمس بتصعيد الحركة الاحتجاجية وخاض المحتجون معارك كر وفر مع قوات الأمن في بغداد وباقي محافظات وسط البلاد وجنوبها، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى من الجانبين.

وفيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة 14 ضابطاً بالحجارة، تقول جماعات الاحتجاجات إن ما لا يقل عن 60 محتجاً سقطوا بين قتيل وجريح قرب طريق محمد القاسم للمرور السريع وساحة الطيران.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية مقتل ثلاثة متظاهرين في العاصمة، اثنان بالرصاص الحي وواحد بقنبلة غاز.

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