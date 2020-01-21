السراج يعود من برلين بتصعيد جديد ضد حفتر

2020/01/21 | 02:59

اخبار السعودية )- صعّد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، أمس، غداة قمة برلين، ضد قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكداً أنه لن يلتقيه ثانية، كما رفض شروط منافسه لإعادة فتح الموانئ النفطية الليبية.

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