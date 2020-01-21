غضب محتجي العراق مستمر.. قطع طرق ومقتل شاب في كربلاء

2020/01/21 | 09:51

اخبار السعودية )- بعد يوم صاخب شهده العراق، الاثنين، أدى إلى مقتل 6، سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين قطعوا عدة طرق وجسور حيوية، سواء في العاصمة أو محافظات الجنوب، أفادت أنباء، صباح

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