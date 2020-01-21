رابع وفاة بـ«الفيروس الغامض» في الصين... وأول إصابة مشتبهة بأستراليا

2020/01/21 | 11:46

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات الصينية اليوم (الثلاثاء) أنّ رجلاً يبلغ من العمر 89 عاماً توفّي من جرّاء فيروس جديد شبيه بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة «سارس» التنفسيّة الحادّة، في رابع حالة وفاة تسجّل من جرّاء هذا الفيروس الذي تفشّى في سائر أنحاء البلاد.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن اللجنة الصحيّة في مدينة ووهان (وسط الصين)، حيث ظهر هذا الفيروس لأول مرّة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قولها إنّ الرجل توفّي أول من أمس (الأحد) بعد أن واجه صعوبات في التنفّس.

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