سلامة يعارض إرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا

2020/01/21 | 11:46

اخبار السعودية )- أعرب المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، عن معارضته لإرسال قوات دولية لحفظ السلام هناك، وذلك عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال سلامة في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية (النسخة الإلكترونية اليوم الثلاثاء والمطبوعة غدا الأربعاء): «لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية.



لا أرى أيضا في المجتمع الدولي استعدادا لإرسال قوات...



لذلك فإنني لا أسعى إلى مثل هذه العملية العسكرية»، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

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