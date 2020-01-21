كر وفر بين المحتجين والأمن في البصرة.. ومقتل شاب بكربلاء

2020/01/21 | 11:55

اخبار السعودية )- بعد يوم صاخب شهده العراق، الاثنين، أدى إلى مقتل 6، سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين قطعوا عدة طرق وجسور حيوية، سواء في العاصمة أو محافظات الجنوب، أفادت أنباء، فجر

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