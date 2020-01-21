2020/01/21 | 12:57

اخبار السعودية )- تجدد التوتر وقطع الطرق، الثلاثاء، في العراق بعد يوم صاخب شهدته البلاد، الاثنين، أدى إلى مقتل 6، سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين قطعوا عدة طرق وجسور حيوية، سواء في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل محتج في بغداد.. توتر وقطع طرق في كربلاء والبصرة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل محتج في بغداد.. توتر وقطع طرق في كربلاء والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).