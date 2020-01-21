العراق.. تعيين خامس قائد لشرطة ذي قار منذ بدء الاحتجاجات

2020/01/21 | 13:28

اخبار السعودية )- أصدرت الداخلية العراقية أمراً بنقل مدير شرطة ذي قار اللواء ريسان الإبراهيمي وتعيين العميد ناصر الأسدي قائدا لشرطة ذي قار خامس قائد شرطة يعين منذ بدء الاحتجاجات، وذلك وفق ما أفاد مراسل "العربية" عن

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